The Cranberries homenajea a Dolores O’Riordan con una edición especial y voces mexicanas

Ciudad de México – El baterista de ‘The Cranberries’, Fergal Lawler, aún se emociona cuando recuerda a la cantante del grupo Dolores O’Riordan (1971-2018), una de las voces más reconocibles del rock de los 90, y la vuelve a escuchar en la edición de lujo que la banda ha decidido lanzar como tributo a la irlandesa tras los 33 años de su primer álbum ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’.

“No ha sido algo que hayamos planeado en detalle, simplemente ocurrió, y eso también forma parte de lo especial que tiene este proyecto, que no nace de una estrategia, sino de algo más natural. Es un tributo y un gran acto de respeto hacia Dolores”, explica el músico de 55 años en entrevista con EFE.

Más de 8 años después de que la artista fuera encontrada fallecida en una bañera tras un trágico accidente que involucró pastillas y alcohol, Lawler considera que los aficionados del conjunto “merecían” poder escuchar una vez más temas como ‘Sunday’.

Así que, aquello que iba a ser una revisión de sonido para Dolby Atmos, pasó a convertirse en una edición casi de coleccionista.

Esta reciente publicación contará con nuevas configuraciones de los temas, notas artísticas de la banda sobre cada canción y lo más importante, con dos versiones realizadas por las mexicanas Bratty y ANASOF de los temas ‘Linger’ y ‘Dreams’, respectivamente, siendo esta última cantada en español.

“Dolores siempre tuvo un gran respeto por la gente de latinoamérica, le habría encantado la idea, ella siempre quería inspirar a jóvenes artistas. Me gustó que estuviera en español, lo hace especial para la audiencia latinoamericana”, argumenta Lawler sobre la elección de las artistas.

La banda siempre se sintió agradecida por la gran cantidad de “covers” que se realizaron en la década de los 90 de ‘Dreams’, un gesto “halagador y de muy buen gusto” bromea Lawler, que recuerda cuando era joven y escuchaba como aficionado a los grupos The Cure o Depeche Mode de la época.

Posible documental

Han pasado poco menos de siete años desde la disolución de la banda tras la publicación de su último álbum, ‘In the End’ (2019), y Lawler es consciente de que, en pleno auge de las plataformas de ‘streaming’, es inevitable que cuenten con su propio documental, aunque pide paciencia a los aficionados para encontrar la forma “respetuosa” de llevarlo a cabo.

“Es encontrar a la persona correcta en la que puedas confiar que va a contar la historia con gusto y respeto a Dolores. Lo vamos a hacer, pero va a tomar tiempo”, apunta dolido.

El actualmente compositor, reconoce que “sería bonito” para los «fans» contar algunas historias algunas desconocidas que sucedieron y narrar de manera próspera cual fue el recorrido de ‘The Cranberries’, que pasaron de ser teloneros de bandas como Suede a tener más de 30 millones de escuchas mensuales en Spotify.

“Va a ser muy duro volver a ver todo ese material, a escuchar entrevistas con Dolores. Es algo demasiado emocional que sobrellevar”, sentencia.

Versión de ANASOF

Una semana fue el tiempo que tuvo ANASOF, natural de Oaxaca, para preparar ‘Dreams’, todo un reto que la cantante asumió recordando sus inicios en la música, cuando con siete años su padre le enseñó a tocar la guitarra y aprendió a cantar versiones canciones de grupos de rock como ‘The Cranberries’.

“Tuve la oportunidad de grabar con los ‘tracks’ originales, literalmente la voz en crudo de Dolores, y fue algo muy fuerte para mí. Obviamente hubo llanto”, explica la artista de 26 años.

En el tema, la voz de ANASOF y O’Riordan se fusionan, unas veces en español y otras en inglés, formando una especie de dueto a través de los años con una letra “simple”, pero de una esencia “profunda y compleja” que la mexicana no quiso alterar.

“Es la mayor oportunidad y honor que he tenido en mi carrera como cantante y compositora. Esto puede abrir una gran puerta a que la gente me conozca, sobre todo en el público latino”, termina reconociendo.

El 22 de mayo la versión completa del disco será lanzada al público para que los aficionados disfruten de ‘The Cranberries’, ya sea con la voz de Bratty, ANASOF o de Dolores O’Riordan. EFE