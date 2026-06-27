Dr. Ignacio Alonzo

Thánatos, es el nombre que recibía el dios de la muerte, según la mitología griega. De ahí, que hay diferentes tipos de muerte, entre otras está: Natural, accidental, homicidio, suicidio e indeterminada o súbita. Existen otras clasificaciones, no obstante, para efectos de este escrito, nos circunscribimos a la primera tipología. Resulta demasiado normal, el hecho de que cada día y principalmente en Honduras, según (OV-UNAH), haya un promedio de 8 muertes, ya sea de hombres o mujeres diariamente. Los reportes que hay en relación al primer semestre del año 2026, son preocupantes, evidenciándose cada vez, un problema de inseguridad y violencia, principalmente en los departamentos de Cortes, Colón y Francisco Morazán.

Sin duda que los esfuerzos que se hacen desde los entes que trabajan por el orden y la seguridad de la ciudadanía, deben estar a estas alturas del presente año, buscando las mejores estrategias que detengan la incubación y ejecución de homicidios, femenicidios, crímenes simultáneos iguales o parecidos, y las famosas masacres.

Muchas veces nos hemos preguntado: ¿A qué se debe, tanto odio, rencor y venganza entre los hondureños?. Pareciera que: “por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfria”. Los principios, valores y aprecio por la vida, pasa lejos de lo que debería ser la hermandad y solidaridad de los hondureños. La violencia que genera la ingesta de bebidas alcoholicas, droga, y otras sustancias que se consumen, hacen que la presente generación se vea amenazada y vulnerada, sino son muertes por accidentes viales, son homicidios con saña y horror.

Debe hacerse una revisión del papel de la familia, la escuela, la iglesia, los gobiernos, las universidades y las diferentes instituciones que trabajan en prevención de violencia, y las que invierten tiempo, dinero y talento humano para promover la cultura de paz. Las cifras de mujeres según el Centro de Derechos de la Mujer, (CDM), asesinadas alcanza ya 117, hasta el mes de mayo, es decir que cada 22 a 34 horas hay un femicidio, y algo más preocupante, es que el 95% de los crímenes quedan en la impunidad, estos datos son del (OV-UNAH), los cuales son similares entre ambos entres que trabajan en observación y prevención de violencia. Sumado a lo anterior, cabe señalar que se han dado 16 masacres en donde han perdido la vida, no menos de 80 hondureños. Las causas pueden ser múltiples, podría ser una estructura bien montada del crimen organizado, las disputas de territorios, venganzas, conflictos por tierra entre grupos asentados y otras formas de violencia generalizada ya aceptada y vista, como normal por nosotros mismos.

Como el tema que abordamos nos invita a mencionar que al menos se registran 945 personas fallecidas en accidentes de tránsito, solo en este año 2026. Los factores que provocan estos accidentes pasa por la irresponsabilidad de conducir bajo los efectos ya sea drogas o bebidas alcoholicas, la imprudencia de ir manejando y “chateando”, exceso de velocidad en carreteras cuyas construcciones no se prestan para las velocidades que alcanzan los conductores irresponsables. Los usuarios de motocicletas representan el porcentaje más alto de los muertos, en definitiva, lo anterior, ya se considera como una “epidemia vial”, la que vive Honduras. Las causas de estas muertes perfectamente, se podrían evitar, promoviendo campañas de educación vial, advirtiendo sobre los daños y muertes que ocasionan las personas que de manera irresponsable conducen vehículo o motocicleta bajo los efectos del alcohol, además ayudaría revisar y controlar a muchos conductores menores de edad que conducen sin licencia, también, estableciendo medidas y penas severas para los infractores de delitos viales.

Honduras es un país súper privilegiado por las bellezas naturales que ofrece: sus costas , vías de comunicación, ubicación geográfica, la proximidad a la Primera Potencia del Mundo, además, de otras bondades y riqueza como lo es su gente cuyo capital humano es invaluable. No se vale, mostrar al mundo, una cara de Honduras, ensuciada por los altos índices de inseguridad y un país el cual no sea opción muy importante para hacer turismo. Sin duda, que Honduras cambiará y se verá los resultados cuando la seguridad sea una prioridad para los hondureños y para los que nos visitan como turistas o para aquellos que ven a Honduras como un país en donde se puede invertir, vivir tranquilamente, y circular libremente por caminos, carreteras y ciudades, sin temores de ninguna naturaleza. Los que visitan y viven en Honduras, deben saber que el Gobierno le apuesta a la Seguridad y bienestar