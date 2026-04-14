Testigo relata sustracción de información de actas de cierre por funcionarios de Libre

Tegucigalpa – Un testigo relató que funcionarios afines al Partido Libertad y Refundación (Libre) del Consejo Nacional Electoral (CNE) sustrajeron información que contenía los diseños de las actas de cierre de los comicios generales del 2025 previo al “Día D”.

Este martes se realiza la audiencia de comparecencia de testigos ante la comisión especial del Congreso Nacional para el juicio político a funcionarios electorales suspendidos del CNE y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El primero en comparecer fue Marcos Noé Martínez quien fue técnico responsable de proyectos de documentos electorales y proyectos gerenciales, miembro de las comisiones evaluadoras de procesos de impresión de documentos electorales y supervisor de la impresión.

Contó que el 14 de noviembre del 2025, se apersonó a una de las impresoras de las actas donde observó a dos diseñadoras junior sustraer una memoria USB de las instalaciones con la intención de dárselo al codirector electoral Allan Alvarenga.

“Yo pedí la revisión de una memoria que se iba a trasladar a otra imprenta, me percate que tenía todas las actas de cierre de todos los niveles electivos a nivel nacional”, dijo Martínez.

Relató que la diseñadora gráfica Giuliana Paola Maradiaga y la diseñadora junior Sofía Banegas se confabularon para sacar la memoria USB con el diseño de las actas de cierre de las instalaciones.

El funcionario electoral explicó que Giuliana Maradiaga sustrajo la memoria USB de la mesa sin su autorización, se levantó del escritorio y ve a la otra diseñadora de nombre Sofía Banegas para entregarle el objeto en la puerta de las instalaciones.

Seguidamente, Banegas quiso entregar la memoria USB al codirector Allan Alvarenga que estaba en un vehículo de color gris, y que al observar este hecho, pudo recuperar la memoria.

Añadió que en el vehículo también estaba uno de los técnicos junior afín a Libre de nombre Juan Fernando Núñez López.

Martínez Pereira manifestó que le notificó a Alvarenga de la acción que estaba haciendo las dos diseñadoras, y que la respuesta que recibió fue que se iba a encargar de la situación.

Insistió que la memoria USB se sustrae del lugar donde se está realizando impresiones sin ninguna documentación.

“En su momento, Giuliana me expresó que tenía presiones tanto de Sofía Banegas como de Juan Núñez de entregarles la memoria, ya que, el no entregarla en el momento que estaba exigiendo se atrasaba el proceso, lo cual no era cierto, no querían cumplir con el protocolo de seguridad”, externó.

Remarcó que las instalaciones eran resguardadas por miembros de las Fuerzas Armadas, y que este hecho sucedió sin dejar registro de entrada y salida del lugar.

El funcionario electoral puntualizó que no hubo responsabilidades ni ningún proceso a estas dos diseñadoras.

Añadió que notificó de este hecho a los otros dos codirectores electorales, Eduardo Fuentes y Bladimir Bastida, que solo le pidieron que resguardará la información.

De su parte, el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, alegó que hubo un intento de la comisión de un delito que no se consumió por la intervención de Marcos Martínez.

Señaló que las actas pudieron ser impresas en otros lugares y que las personas implicadas fueron contratadas por la oficina del consejero Marlon Ochoa.

Le preguntó al testigo si fue citado por la unidad de delitos electorales del Ministerio Público, a lo que el funcionario le respondió que nunca compareció ante el ente acusador del Estado.

Por otro lado, el testigo reveló que el técnico responsable de documentos electorales afín a Libre solicitó la impresión de 60 mil láminas de seguridad e igual número de papeles de seguridad para el escrutinio especial.

Consideró que era una cifra exorbitante porque triplicaba la cantidad que se utilizaría para las elecciones generales. AG