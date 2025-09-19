Tessman otorga un sufrido triunfo al Lyon

Redacción deportes – El Olympique de Lyon, rival del Betis en la Liga Europa, se aupó a la segunda plaza provisional de la Liga francesa tras imponerse este viernes por 1-0 al Angers con un gol del centrocampista estadounidense Tanner Tessmann a los veinte minutos de la segunda mitad.

Un tanto que permitió a los del portugués Paulo Fonseca derribar el auténtico muro defensivo que el Angers construyó en torno a su portería en su visita al estadio Groupama.

Férrea defensa que impidió al Lyon generar claras ocasiones de gol en una primera mitad que se cerró con un desviado lanzamiento de Tessmann tras un centro al área del argentino Nicolás Tagliafico.

No falló en su siguiente ocasión el internacional estadounidense, que firmó a los 65 minutos el definitivo 1-0 tras enviar a la red un balón suelto en el interior del área tras un centro del checo Adam Karabec.

Un marcador que el Lyon, pese a gozar de alguna que otra buena ocasión, la más clara en un remate a los 79 minutos del inglés Ainsley Maitland-Niles, no pudo ampliar, lo que no impidió a ‘les gones’ igualar a puntos al líder de la clasificación, el París Saint-Germain, que visitará el próximo domingo el campo del Marsella. EFE