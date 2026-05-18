Terrorismo y Corrupción

Daniel Meza Palma

La Tribuna, 27 de mayo de 2026: El abogado Fernando González consideró que la declaratoria de terrorismo aplicada a maras y pandillas en Honduras también debería extenderse a quienes cometen actos de corrupción y desvían recursos del Estado.

A criterio del profesional del derecho, existe una similitud entre el daño que provocan las estructuras criminales en las calles y el impacto generado por quienes saquean fondos públicos desde posiciones de poder. “La diferencia es que unos lo hacen en la calle y los otros bajo aire acondicionado”, expresó González al referirse a funcionarios o personas involucradas en el uso indebido del erario.

En el Informe de Transparencia de 2011 del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se encuentra lo siguiente:

“La corrupción puede considerarse un impuesto de guerra establecido por los corruptos a toda la sociedad. La mayoría de las veces su modus operandi es silencioso, mientras sustraen cuantiosos recursos que podrían destinarse a fines de bienestar general, para concentrarlos dolosamente en los que participan en tal actividad.”

La analogía del Abogado González ya expresada por el CNA hace 15 años no significó en correcciones oportunas, y sanciones generalizadas, por la ausencia de castigos severos a los actores que participan en operaciones corruptas; al contrario, estos 15 años se ha manifestado de manera creciente tal como reflejan los Informes de Transparencia Internacional.

Según información de IA:

Perfil Psicológico Corrupto Perfil Psicológico Grupo Criminal Rasgos centrales: falta de empatía, ambición desmedida y una profunda racionalización moral. Estas conductas no son impulsivas, son producto de una personalidad calculadora y manipuladora que justifica sus actos ilícitos para obtener poder o estatus. Un análisis detallado de su mente revela los siguientes rasgos y mecanismos psicológicos: 1. Rasgos de Personalidad Clave Narcisismo y grandiosidad: Ego sobredimensionado y sienten que merecen privilegios especiales o riquezas sin importar los medios.Falta de empatía: Incapacidad para conectar emocionalmente con el daño que ocasionan a terceros o a la sociedad.Maquiavelismo: Utilizan a las personas como meros instrumentos para lograr sus fines, mostrando una fachada exterior afable y encantadora para manipular.Doble moral: Exigen a los demás un estricto cumplimiento de las normas, mientras son extremadamente permisivos y flexibles consigo mismos. 2. Mecanismos de Defensa y Racionalización Justificación cognitiva: Minimización del impacto de sus actos mediante frases: “todos lo hacen» o «es necesario para un bien mayor».Ausencia de culpa: Rara vez sienten remordimiento genuino; su principal preocupación es el malestar o la frustración que les genera ser descubiertos y perder su estatus.Externalización de la culpa: Culpan a las circunstancias, al sistema o a sus rivales de sus propias acciones corruptas. 3. Perspectiva Neuroscientifica Estudios en neurociencia cognitiva muestran que el cerebro humano se adapta gradualmente a la deshonestidad. Cuando una persona comete un acto corrupto por primera vez, se activa la amígdala (generando malestar o culpa). Sin embargo, al repetir la conducta, esta respuesta emocional disminuye, permitiendo que la corrupción escale con el tiempo sin que la persona perciba conflicto interno. El perfil psicológico del miembro de un grupo criminal: anulación de la individualidad en favor del grupo, fuertes rasgos antisociales, insensibilidad emocional y lealtad extrema. Su conducta está moldeada por mecanismos de defensa, códigos de honor estrictos y, a menudo, una base de trauma infantil. Las características fundamentales de este perfil incluyen: Poca o nula empatía: Presentan una capacidad limitada para conectar con el sufrimiento ajeno, lo que les permite cometer actos de violencia extrema sin experimentar culpa o remordimiento.Sentido de pertenencia e identidad grupal: Debido a carencias afectivas previas, la pandilla funciona como una familia sustituta que brinda validación y seguridad.Lealtad incondicional y obediencia: Sumisión total a la estructura jerárquica de la «clica». La deslealtad se castiga con la muerte.Intolerancia a la frustración y baja autoestima: Sentido exagerado de grandiosidad para enmascarar inseguridades. Resuelven los conflictos interpersonales mediante la agresión física o verbal.Adaptación a normas violentas: Crecen o se sumergen en entornos de riesgo donde la violencia se normaliza como un mecanismo de defensa y supervivencia. Factores de Riesgo y Origen El comportamiento del marero no suele ser innato, sino el resultado de factores psicosociales. Los estudios del fenómeno en Centroamérica, analizados por organizaciones como InSight Crime, detallan que este perfil se gesta habitualmente por: Hogares desintegrados o entornos de violencia intrafamiliar.Carencia de oportunidades socioeconómicas y educativas.Exclusión social y marginación.Exposición temprana al consumo de drogas o alcohol. Ver Maras y pandillas en Centroamérica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La coincidencia de rasgos generales, claves y centrales de ambos “colectivos” es pasmosa. Mientras en Honduras, tanto la MACCIH como la CICIH no han logrado penetrar las estructuras corruptas del poder. En cuanto a la primera, manifestó signos de combate a la corrupción, pero al sentirse amenazados, los corruptos la expulsaron de Honduras. La CICIH solo se utilizó para ganar tiempo y mediante tácticas dilatorias se ha impedido de operar en el país.