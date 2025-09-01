Terra Te Impulsa premian a emprendedores destacados

La Paz – Con el objetivo de fortalecer el espíritu emprendedor y promover la formalización de nuevos negocios en Honduras, Fundación Terra a través de su programa Terra Te Impulsa, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industrias de La Paz (CCILP), llevó a cabo la cuarta edición de la entrega de premios a emprendedores destacados, otorgando más de 100 mil lempiras en capital semilla en especie.

Además, gracias a la alianza con UNITEC, los emprendedores participaron en el diplomado “Impulsa Tu Negocio” , un proceso de formación especializado de ocho semanas, impartido por capacitadores de alto nivel en temas clave para el desarrollo de sus negocios: habilidades blandas, planificación estratégica, legalización de Empresas, transformación digital, finanzas, mercadeo digital y de cómo elaborar un planes de negocio.

Los ganadores de la edición 2025 de Terra Te Impulsa fueron: En primer lugar, con un premio de 35 mil al emprendedor, Manuel de Jesús Hernández, de la empresa Herencia, dedicada al café y pinol; en segundo lugar, con 25 mil lempiras a la emprendedora Glessiene Zaidan Tronconi, de Pa’ Llevar, del rubro de alimentos y restaurante; en tercer lugar, con 20 mil lempiras, la emprendedora María José Pacheco, de Café María José, y también en tercer lugar, con 20 mil lempiras al emprendedor Nelson Naín Hernández Vásquez, de Café Don Kike, ambos en el rubro de café.

Asimismo, un Kit Digital, con licencia de Microsoft, fue otorgado a la emprendedora Ana María Medrano, de A’Nails, un salón de belleza.

Durante el evento, representantes de Fundación Terra y la CCILP destacaron que este programa además de entregar capital semilla en especie, apoyaran en procesos de legalización, consolidando su camino hacia la formalización empresarial y también se proporcionara herramientas de formación y acompañamiento para garantizar la sostenibilidad de los emprendimientos, reafirmando el compromiso con el desarrollo económico local.

“Terra Te Impulsa “brinda oportunidades significativas a los emprendedores, acompañándolos en todo el proceso de crecimiento; desde la capacitación, la formalización de sus negocios, hasta el acceso a capital semilla en especie que les permite expandirse”, expresó Mariel Rivera, Directora Ejecutiva de Fundación Terra.

Con esta iniciativa, Terra Te Impulsa y la CCILP continúan generando impacto positivo en la región, apoyando a los emprendedores a convertirse en agentes de cambio y motores de desarrollo económico y social en Honduras.

Fundación Terra, a través de su programa Terra Te Impulsa, invita a los emprendedores a nivel nacional a inscribirse con sus productos y servicios en el catálogo virtual www.terrateimpulsa.com

De igual manera, se hace un llamado a los compradores para que aprovechen la amplia variedad de opciones disponibles. PD