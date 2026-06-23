Terna arbitral de Honduras imparte justicia por segunda ocasión en el Mundial 2026

Tegucigalpa – La terna arbitral de Honduras conformada por el central Saíd Martínez y los líneas Christian Ramírez y Walter López, volvieron a impartir justicia por segunda ocasión en el Mundial de Fútbol 2026.

El tridente pitó el encuentro entre Inglaterra y Ghana, el cual terminó sin goles en Boston (Estados Unidos).

La participación arbitral estuvo a la altura y sin quejas u opiniones subjetivas.

El central Saíd Martínez controló en todo momento que se cumpliera el reglamento y no permitió desorden en la cancha.

Martínez amonestó al inglés Declan Rice y al ghanés Iñaki Williams durante este encuentro.

La impartición de justicia estuvo a la altura y eso quedó demostrado en las pausas de hidratación donde jugadores de ambas selecciones compartieron con los árbitros.

Los reclamos a las decisiones arbitrales estuvieron casi ausentes en la cancha.

Esta es la segunda ocasión que los árbitros hondureños imparten justicia en este Mundial de Fútbol, la primera vez lo hicieron en el encuentro entre Qatar y Suiza que se jugó en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

En esta ocasión la terna arbitral catracha impartió justicia ante 63 mil 983 espectadores presentes y ante millones de televidentes y cibernautas que disfrutan de la gesta deportiva en los cinco continentes del mundo. (RO)