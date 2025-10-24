Termina reunión entre autoridades del CNE y FFAA

Tegucigalpa – Después un promedio de una hora de reunión culminó este día el encuentro entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas de Honduras.

Ninguno de los actores brindó declaraciones a la prensa después de la reunión que tuvo lugar en las instalaciones del CNE.

La reunión fue convocada por la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

En la reunión participaron los tres consejeros propietarios del CNE y la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Cabe señalar que el 30 de octubre las Fuerzas Armadas quedarán a disposición del CNE para desarrollar el proceso electoral.

En este momento decisivo para Honduras, las Fuerzas Armadas están llamadas a honrar su compromiso con la Constitución: garantizar la paz, la transparencia y el respeto a la voluntad soberana del pueblo. Su mayor fuerza está en servir con imparcialidad y lealtad a la Patria. pic.twitter.com/nFwP7d5UT7 — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) October 24, 2025

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, general Rooosvelt Hernández, participó en la reunión, pero después de terminar la misma salió por una puerta a la que la prensa no tuvo acceso.

La participación de las FFAA en las primarias del 9 de marzo del presente año fue altamente cuestionada, generando dudas y controversias.

Se reportaron incidentes como retrasos en la entrega de materiales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde microbuses contratados aparecieron con cajas electorales, lo que obligó a que algunos ciudadanos votaran hasta la madrugada del 10 de marzo.

Estos hechos provocaron un escalamiento de confrontaciones institucionales entre el CNE y las FFAA, con acusaciones mutuas de evasión de responsabilidades, lo que generó desconfianza, polarización y deslegitimación del proceso electoral.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, intentó desligar a la institución de los problemas y se involucró en polémicas con medios y periodistas, dejando muchas preguntas sin responder hasta la fecha. PD