Tercer debate de reformas contra extorsión será a puertas abiertas pese a recomendaciones

Tegucigalpa – El diputado Marcos Paz informó a través de la red social X que el tercer debate de las reformas orientadas a combatir la extorsión se desarrollará a puertas abiertas.

El legislador, quien pertenece a la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional, indicó que la decisión fue instruida por el presidente Tomás Zambrano, con el objetivo de garantizar el acceso ciudadano a la discusión legislativa.

Esta medida se toma a pesar de recomendaciones que sugerían realizarlo de forma privada por la complejidad del tema.

Por instrucciones del presidente del Congreso Nacional, @TommyZambranoM, el tercer debate de las reformas orientadas a combatir la extorsión se desarrollará a puertas abiertas, garantizando transparencia, participación y acceso del pueblo hondureño a una discusión de alto interés… — Marcos Paz Sabillón (@markitos_paz) May 14, 2026

Anteriormente, expertos habían recomendado que la discusión final se realizará a puertas cerradas por razones de seguridad, debido a que no todos los diputados cuentan con protección adecuada.

Según Paz, realizar la sesión a puertas cerradas sólo fue “únicamente un rumor” y en ningún momento se contempló como una alternativa real.

De esta forma, reiteró que esta discusión es de alto interés tanto nacional como internacional, por lo que es importante mantener un proceso transparente.

La reforma completa temas de aseveración en el Código Penal a todo delito relacionado a las estructuras de crimen organizado, principalmente extorsión e invasión de tierras,

Se prevé que el tercer y último debate se realice la próxima semana en el Congreso Nacional, por lo que el diputado espera poder aprobarla previo al descanso legislativo. AD