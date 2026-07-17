Ter Stegen vuelve a entrenarse con el Barça pendiente de cerrar su pase al Ajax

Sant Joan Despí (España) – El regreso a los entrenamientos del meta alemán Marc Andre ter Stegen, que en la víspera fue baja para solventar diferentes cuestiones antes de firmar por el Ajax de Amsterdam, ha sido la principal novedad de una sesión en la que aun no participó Karim Adeyemi.

El extremo está ultimando los últimos detalles para estampar su firma con el Barça y se espera que los mismos estén resueltos este mismo viernes y que pueda participar ya en la sesión de esta tarde a las 18.00h CET.

Ante la inminente marcha de Ter Stegen a Amsterdam, el técnico barcelonista Hansi Flick ha reclamado la presencia en la sesión del joven meta Iker Rodríguez, un prometedor portero de 18 años.

A la sesión, con mayoría de jugadores del filial y del juvenil, y aún sin los mundialistas, faltaron los jóvenes Xavi Espart y Hafiz Gariba, uno para prevenir sobrecargas tras un verano repleto de compromisos con las selección española sub-19 y el segundo por un pequeño problema de salud.

Del primer equipo participaron en el entrenamiento matinal, el meta polaco Wojciech Szczesny, los defensas Alejandro Balde, Gerard Martín, Andreas Christensen y Héctor Fort, además de los mediós Marc Casadó y Marc Bernal y el delantero Roony Bardghji. EFE