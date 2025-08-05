Ter Stegen se niega a firmar el informe médico para la Liga y es expendientado por el club

Barcelona – El meta alemán Marc André ter Stegen se ha negado a firmar el informe médico que el Barcelona tiene que remitir a la Comisión Médica de LaLiga, y que serviría para desbloquear una parte de su ficha para cumplir con ‘el fair play’ financiero en las inscripciones, por lo que el club ha decidido abrirle un expediente disciplinario.

La información ha sido adelantada por el rotativo ‘Mundo Deportivo’ y confirmada a EFE por fuentes del club azulgrana. El Barcelona incluso podría sancionar a su capitán ante el perjuicio que supondría no poder inscribir a alguno los fichajes realizados, ya que por su baja de larga duración podría liberarse hasta el 80% de su ficha.

El jugador no ha esperado a la reunión prefijada para la vuelta del equipo de la gira por Asia para tomar una decisión, aunque desde el club esperan que recapacite.

La firma de un jugador después de una operación quirúrgica en el informe que desde el club se presenta a la Comisión Médica de LaLiga es habitualmente un trámite que no genera ningún tipo de problema y se desconoce desde el club azulgrana si existe un precedente en la historia de LaLiga.

«No nos consta que haya sucedido una cosa así antes en ningún jugador de la historia de LaLiga, es un trámite habitual y lógico en una lesión de larga duración», han señalado a EFE desde el club.

De hecho, el año pasado, ante las lesiones de larga duración de Andreas Christensen y de Ronald Araujo (más de cuatro meses), el Barcelona utilizó los informes médicos firmados por estos jugadores para dar de alta, respectivamente, a Dani Olmo e Íñigo Martínez, respectivamente.

Pero sin el consentimiento de Ter Stegen, la situación es de bloqueo total. Los datos médicos son privados y se necesita su autorización expresa para poderlos compartirlos.

Todo el asunto se desata tras el fichaje por el Barça de Joan Garcia, exmeta del Espanyol. Debido a los problemas de ‘fair play’ financiero del club, los azulgrana necesitan el 80% de la ficha del alemán para inscribir a su nuevo fichaje, pero Ter Stegen no está dispuesto.

La situación entre el meta alemán y el Barça está en un punto muy complicado, desde que Ter Stegen anunció en sus redes sociales que necesitaba operarse para librarse de los problemas lumbares e incluso llegó a cifrar en tres meses el tiempo de baja, un periodo de tiempo que no sería considerado baja de larga duración y que no facilitaría al club una rebaja para su ‘fair play’.

El club, en el parte médico que emitió tras la operación, se refirió a la misma como ‘reintervención’ -fue operado de la misma zona en 2023- y que el meta alemán estaría unos cuatro meses de baja, más otro para poder volver a jugar.

Pero el asunto, lejos de solucionarse se ha enconado, y desde el club se ha anunciado que le abrirán un expediente disciplinario con carácter inmediato.

La actitud de Ter Stegen, según fuentes del club, ha generado «disgusto» entre la cúpula directiva, aunque esperan que el jugador recapacite y acabe firmando cuando sea consciente de las posibles consecuencias.

En el caso contrario, el club considera que existe base jurídica para acabar elevando el informe a la Comisión Médica de LaLiga igualmente. EFE