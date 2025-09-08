Tepesianos representan $300 millones en remesas al año, según el Cohep

Tegucigalpa – El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, señaló este lunes que los tepesianos representan unos 300 millones de dólares de remesas al año.

“Si hablamos de 55 mil familias representan unos 300 millones de dólares de remesas al año, parece poco en términos económicos, si nos vamos a nivel social hablamos de 55 mil familias que dejan de recibir dinero en Honduras”, dijo a periodistas.

Detalló que un 40 % de las familias en Honduras tienen como única fuente de ingreso las remesas que mandan los compatriotas que viven en el exterior.

Herrera indicó que se requiere de una estrategia de país como la creación de un consejo nacional para la diáspora para los hondureños que van a regresar al país.

Mencionó que los tepesianos tienen certificaciones y capacidades técnicas adquiridas al laborar en EEUU, y que se debe convertir la problemática del retorno en una oportunidad en Honduras.

Sostuvo que se deben definir políticas públicas, planes de acción y trabajo en conjunto con las empresas privadas, sociedad civil y el gobierno para incorporar a los tepesianos que retornen a la actividad productiva con oportunidades de empleo o emprendimiento propio.

Advirtió que si se concreta el retorno de más 55 mil tepesianos, habrá un fuerte impacto en las remesas familiares en 2025 y 2026.

Concluyó que el fin del TPS repercute en el drama social debido a que muchos hondureños que llevan varios años de vivir en EEUU tienen que volver, buscar que harán en el país y cómo asegurar que sus familias tengan un techo. AG