Tenso empate en el clásico capitalino Motagua y Olimpia 1-1

Tegucigalpa – La jornada 4 de la Fase Triangular del Torneo Apertura 2025-2026 terminó en un tenso empate entre las águilas del Motagua y los leones del Olimpia en el estadio Chelato Ucles, en Tegucigalpa.

Los azules del Motagua anotaron el primer gol de la jornada en el minuto 45 cuando el mediocampista argentino, Rodrigo Gómez se quitó la marca de la defensa merengue y sorprendió a Edrick Menjívar con un remate.

El empate llegó cayó en el minuto 52, un pase de Dereck Moncada a Jorge Benguché y este a José Mario Pinto, quien aprovechó la salida del guardameta para mandar el balón al fondo de la red. El empate de la noche no favorece al Olimpia, porque no logró liquidar el Grupo A de la Triangular, además le da un segundo aire a Real España que para el próximo 24 de diciembre podría recortar distancias. PD