Tenso desalojo de manifestantes en una finca en Tocoa

Tocoa – La Policía Nacional desalojó este miércoles a miembros de la Plataforma Agraria que se habían tomado la finca “Camarones” en el sector Quebrada de Arena en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, Caribe hondureño.

Después de las 2:00 de la tarde, agentes policiales ingresaron a la finca con una orden judicial para desalojar a los manifestantes.

El proceso de desalojo inició al mediodía, después de un diálogo con habitantes de la comunidad, quienes inicialmente se negaron a dejar el sitio.

El operativo busca recuperar la finca Camarones, un terreno que desde hace meses se mantiene en disputa y que ha generado tensiones constantes en la zona.

Por momentos, el proceso de desalojo se tensionó debido a que había manifestantes que se negaban a desalojar el terreno, llegando a que se acalorará el ambiente.

La orden de desalojo inicial data desde agosto, cuando un juez del juzgado de letras de lo penal ordenó el desalojo de tres cooperativas. AG