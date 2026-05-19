Tensión política: Smith habla de persecución política y Merary Díaz exige rendición de cuentas

Tegucigalpa – La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Luz Angélica Smith, rechazó las acusaciones del Ministerio Público y afirmó que las actuaciones de la Comisión Permanente se realizaron bajo el amparo constitucional.

“El artículo 206 y 207 establece claramente la Comisión Permanente, en aquel momento se hizo en el marco del periodo extraordinario de sesiones”, señaló.

La legisladora sostuvo que no existió delito en las decisiones adoptadas y que se trata de una persecución política.

“Solamente demuestra la instrumentalización de la institucionalidad para perseguir políticamente a quienes hoy nos encontramos en oposición”, añadió.

Desestimó que su diputación pueda ser suspendida, al aseverar que su actuar siempre estuvo bajo rigor constitucional y nunca excedieron las funciones que la ley les permitía.

Smith está incluida en la lista de diputados pertenecientes a la comitiva que deben dar declaraciones ante la fiscalía.

Merary Díaz: “Deben rendir cuentas ante la justicia”

En contraste, la diputada del Partido Nacional Merary Díaz afirmó que los citados deben responder ante la justicia y el pueblo hondureño, al señalar que existen suficientes elementos para la investigación.

“Tienen que rendir cuentas ante el pueblo hondureño, ante la justicia y cada uno poner a su abogado y defenderse”, manifestó.

Díaz aseguró que el proceso no se trata de persecución política, sino de exigencia de responsabilidades por posibles irregularidades: “Esto no es un show político, ninguna persecución política”.

La diputada agregó que, de comprobarse responsabilidades, los implicados deberán asumir consecuencias legales, y si actualmente ostentan un curul en el Congreso, deberán ser removidos.

“Van a tener que demostrar ellos si Luis Redondo los utilizó o se dejaron utilizar. El Congreso Nacional actuó también orquestando todo sistemáticamente para destruir el proceso electoral y el sistema democrático”, concluyó la nacionalista. AD