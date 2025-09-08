Tensión ante la sede del partido opositor turco en Estambul tras la destitución de cúpula

Estambul – Varios grupos de ciudadanos y un enorme contingente policial mantienen este lunes una confrontación, hasta ahora calma pero tensa, iniciada la pasada noche ante la sede provincial del partido socialdemócrata CHP, la principal formación opositora de Turquía, en Estambul.

La policía bloqueó desde poco antes de medianoche todas las calles que dan acceso a la sede del partido en la periferia noroccidental de Estambul para impedir la llegada de simpatizantes y la Gobernación regional ha prohibido hasta el miércoles toda manifestación o protesta en seis distritos de la ciudad.

La tensión se inició anoche, cuando el dirigente del CHP, Özgür Özel, hizo un llamamiento a los votantes para acudir a la sede y oponerse a un posible desalojo del presidente provincial del partido, Özgür Çelik, destituido del cargo por un juzgado de primera instancia de Estambul el martes pasado.

El tribunal decretó la destitución de Çelik y su equipo como medida cautelar, tras acusar la Fiscalía a diez personas de la cúpula provincial de la formación de amaño en las elecciones del partido de 2023, pidiendo la anulación de los resultados.

El CHP ha recurrido la decisión, que considera «política, no judicial» y «un intento de frenar el avance del CHP hacia el Gobierno», recordando el encarcelamiento preventivo del alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem Imamoglu, declarado candidato del partido a la presidencia de Turquía, en marzo pasado, y considerado el principal rival del presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

El juzgado designó como administrador temporal de la agrupación provincial del CHP a Gürsel Tekin, que ya desempeñó este cargo entre 2007 y 2010, antes de ser nombrado vicepresidente nacional del partido, pero hizo pública su baja de la formación tras la victoria de Özel el año pasado.

Tekin había anunciado que este lunes al mediodía iría a la sede para tomar posesión del cargo que le adjudica la decisión judicial cautelar, algo a lo que el CHP se opone rotundamente, anunciando la expulsión formal del exdiputado por motivos disciplinarios.

La tensión llegó al máximo pasadas las 14.00 hora local (11.00 GMT), cuando Tekin, acompañado por policías antidisturbios, entró en el edificio de la sede, mientras que Çelik se niega a dejar la oficina, informa la cadena NTV.

La situación continúa extremamente tensa, si bien hasta ahora no se han registrado incidentes violentos, salvo el lanzamiento de un botellín de agua contra Tekin desde los manifestantes reunidos ante la sede. EFE

