“Tengo mucho que contar”, dice Cossette López a Marlon Ochoa y le pide: “basta de mentirle a Honduras”

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López reaccionó a través de sus redes sociales sobre las denuncias hechas por el consejero Marlon Ochoa ante un posible juicio político, a quien la funcionaria le mandó un mensaje “su falsa indignación está reñida con la realidad. Basta de mentirle a Honduras. Ese discurso del intervencionismo comenzó exactamente el 11 de diciembre, el mismo día que nos quisieron capturar ilegalmente”.

– La desesperación es evidente y como dicen en el teatro, “colgarse de los telones”, señaló.

Las mentiras por repetición es una estrategia ya conocida, porque esperan que algo quede y es eso, “mentiras” con M de Marlon, manifestó.

“Para los que dicen que llora como mujer, no es así. Se queja como lo que es, un fanfarrón que ahora se acobarda frente a las consecuencias de sus actos, después de haber atentado contra Honduras y su democracia, defendida por mujeres”, afirmó.

Agregó que la difamación, el maltrato permanente a sus colegas, la fabricación de pruebas falsas y la utilización de su cargo y otras instituciones para amedrentar al CNE; el bloqueo del quórum y la paralización del órgano electoral, tiene al menos un autor claro que debe enfrentar lo que hizo y un cómplice sin quien jamás lo hubiera logrado, entre otros.

¿Quieren hablar de fraudes?, revisemos sus actos que no rindieron fruto… de cómo otros lo contrarrestamos. Quieren hablar de “intervencionismo”, comencemos por conversar de los más de 123 extranjeros aliados con que llenaron un hotel para las elecciones de noviembre, jamás acreditados oficialmente ante el CNE, que anduvieron paseándose el 30 de noviembre con chaleco de observadores por los centros de votación, entre otros lugares… hablemos de eso, intervencionismo real, no de mensajes en redes sociales, sostuvo.

Añadió que el material electoral está intacto, no gracias a quien hoy inventa que se quiere destruir.

“La muerte y la destrucción no están en nuestro vocabulario ni planes. Definitivamente, el que las usa se las imagina. Aún tengo mucho que contarle a Honduras. Que no se confunda mi calma con el abandono del campo de batalla. Quienes seguimos luchando por el imperio de la ley, el Estado de derecho estamos de pie. Somos más fuertes que el miedo, tenemos la frente en alto y la verdad como respaldo”, apuntó. IR