“Tengo mucha fe que en este gobierno mi integridad y mi vida será protegida”: Matta desde Colombia

Tegucigalpa – Ramón Matta Waldurraga reaccionó este jueves desde Colombia al conocer que será extraditado a Honduras y refirió que tiene cifradas sus esperanzas en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro en el sentido que tendrá un debido proceso y que se le respetará su integridad y su vida.

El audio al que tuvo acceso Proceso Digital relata que el honduro-colombiano siempre estuvo en la disposición de venir a enfrentar la justicia de Honduras, pero consideró que no existían las garantías para someterse a un debido proceso.

“Esto que estoy viviendo hace 33 meses nunca debió pasar. Así como fue a dar la cara a Estados Unidos, daría mi cara una y 10 veces en mi país. Todos sabemos que en el gobierno anterior ni había garantías jurídicas, ni había garantías hacía mi vida, es por eso que he estado peleando, pero estoy muy tranquilo”, expresó.

Dijo que la noticia de su extradición ya es pública, pero es algo que lo tiene tranquilo. “Simplemente el gobierno de Colombia está pidiendo al gobierno de Honduras de que se me garantices mis derechos, que no me pueden violentar ni abrirme casos así por así, simplemente me pueden juzgar por el delito que se me está pidiendo”, declaró.

Matta Waldurraga citó que el Ministerio Público en su momento sacó una resolución devolviendo y levantando medidas cautelares a las sociedades y los bienes porque -según su relato- no existe delito alguno ni hay una conexión con mi persona.

Cuestionó: “¿Qué delito cometí si ya los bienes y las sociedades que supuestamente yo lavé salieron legalmente?”.

Aunque externó que tiene mucha fe que su vida será protegida en este nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero en el ámbito jurídico sí está preocupado.

Externó que le da tranquilidad que el gobierno de Colombia pida garantías para su vida luego que sea extraditado a Honduras. “Eso es lo que he estado peleando, jamás he querido no ir a dar cara, al contrario siempre he querido ir a aclarar y poder demostrar mi inocencia, así como lo hice en Estados Unidos”, señaló.

Hijo de capo

“Monchito” -como le apodan a Matta Waldurraga- cumplió 26 meses de cárcel (tiempo servido) en EEUU y luego fue expatriado a Colombia, donde permanece retenido por autoridades de esa nación desde 2019.

El 16 de junio de 2017 la Fiscalía hondureña emitió orden de captura contra Matta Waldurraga, antes que él decidiera entregarse a la justicia de EEUU. En Honduras se le acusa por lavado de activos y en varias operaciones se le han incautado cuantiosos bienes muebles e inmuebles, así como ganado y otras pertenencias.

El nombre de Matta Waldurraga también salió a relucir en una presunta “junta de capos” en la que se planificó el asesinato del zar antidrogas de Honduras, Julián Arístides González. El propio imputado ha negado tales señalamientos.

Matta Waldurraga es hijo de Ramón Matta Ballesteros, de 75 años, un excapo de la droga que fue uno de los primeros hondureños que hicieron negocios de tráfico de cocaína con capos colombianos y mexicanos. El padre de Matta Waldurraga también fue el primer hondureño entregado (sin tratado de extradición vigente) a Estados Unidos a finales de la década de los 80. JS