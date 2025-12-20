Frase del día“Tengan la seguridad de que me mantengo firme y con la fortaleza y valentía necesaria para finalizar el proceso electoral con la declaratoria”.Por: Proceso Digital20 de diciembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Ana Paola Hall | Presidenta del CNE Noticias recientes FarándulaJ Balvin sella en redes sociales reconciliación con Bad Bunny tras concierto en México PolíticaKelvin Aguirre: mensajes de EEUU y la OEA “son claros” exigen concluir el proceso electoral sin obstrucciones Cultura y Sociedad‘Aída y vuelta’, el film de la popular serie, se estrenará en EEUU, Caribe y Centroamérica FarándulaEl cantante Barry Manilow anuncia que padece cáncer de pulmón y aplaza conciertos en EEUU FarándulaFamosos como Gallagher y Beckham en el funeral de Gary «Mani» Mounfield de los Stone Roses