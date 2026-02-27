 “Tenemos un gran compromiso de sacar adelante este país” Tomás Zambrano en el 124 aniversario del Partido Nacional

Tegucigalpa- En el marco de la conmemoración de los 124 años de fundación del Partido Nacional de Honduras, el jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, destacó el compromiso de la institución política con el país y aseguró que “este partido no le va a fallar a Honduras”.

“Hoy no celebramos solo un aniversario más. Celebramos 124 años de historia, de lucha, de sacrificio y de amor profundo por Honduras. Tenemos un gran compromiso de sacar adelante este país”, expresó el congresista en su mensaje.

Desde tempranas horas, los nacionalistas se concentraron en el Parque La Leona, como primer acto de celebración, para posteriormente desarrollar una amplia agenda que incluye la entrega de reconocimientos a prominentes integrantes del denominado partido de la estrella solitaria.

Zambrano envió un saludo a la juventud, a las mujeres, a la vieja guardia, así como a líderes de barrios, colonias, centros de votación y aldeas, a quienes atribuyó el crecimiento y la fortaleza de la institución política.

Ser parte de este gran partido no es solo portar una camisa o una bandera. Es llevar en el pecho una causa. Es levantarse cada día con la convicción de que nuestra patria merece más. Los soldados de este partido no se rinden, manifestó.

El parlamentario subrayó que ser nacionalista “no es una moda, es identidad, es compromiso y es amor verdadero por Honduras”, al tiempo que llamó a la unidad de la militancia para defender los principios y fortalecer la presencia del partido en los próximos años.

“Mi partido es tu partido, es nuestro partido. ¡Que viva Honduras! ¡Viva el Partido Nacional!”, concluyó.LB