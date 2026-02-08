Frase del día“Tenemos que trabajar para poder solventar los problemas. Honduras no necesita odio, pleito, venganza, insultos. Honduras lo que necesita es paz, tranquilidad y ver hacia el futuro, darle oportunidades y respuestas a la gente”.Por: Proceso Digital8 de febrero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Nasry Asfura • Presidente de Honduras Noticias recientes Roldan DuarteLa soberanía digital Ciencia y TecnologíaLa matriz de TikTok triunfa con nuevo modelo de IA capaz de generar vídeos más realistas CalienteJoven docente muere en fatal accidente en San Pedro Sula NacionalesCongreso aprueba Ley Especial de Emergencia Vial para mejorar carreteras Portada DigitalPortada Miércoles 11.02.2026.