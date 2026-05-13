“Tenemos que trabajar más”, dice Asfura a sus funcionarios y afirma: “sólo nos quedan 44 meses y medio”

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura volvió a pedir que no lo midan por sus primeros 100 días que gobierno –que se cumplieron el pasado 7 de mayo– y expresó que “son con los hechos que vamos a demostrar los cambios. Han pasado décadas en nuestro país y no hemos tenido cambios en muchas cosas”.

Agradeció a todos los funcionarios de su administración por el trabajo, “pero tenemos que trabajar más, el tiempo va rápido, nos quedan 44 meses y medio, hay que trabajar más, hay que rendir más, necesitamos hacerlo, el tiempo pasa muy rápido, la gente quiere respuestas”.

Asfura pidió a Dios que le ofrezca salud para responder las demandas de la población.

Aseguró que su gobierno trabaja para lograr un proceso de cambio que genere bienestar para todos los hondureños. “Vamos avanzando con una meta clara: la salud tenemos que cuidarla y mejorarla”, afirmó.

Anunció que próximamente lanzarán el programa “La salud más cerca de usted” que llegará a cada rincón de Honduras.

El presidente hondureño participó este miércoles en la jornada de vacunación nacional lanzada por la Secretaría de Salud. “Por favor, hoy estamos dando un ejemplo aquí, no sólo en Honduras, lo estamos dando a nivel mundial, debemos de cumplir y llevar a nuestras familias a vacunar”, concluyó. JS