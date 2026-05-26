“Tenemos que empezar de cero”, dolor y desesperación entre afectados por incendio en el mercado Galindo

Tegucigalpa- Comerciantes perdieron mercadería, locales tras el devastador siniestro en Comayagüela y hoy entre cenizas, estructuras colapsadas y el olor a humo que aún permanece en el ambiente, intentan asimilar la tragedia que consumió en pocas horas el esfuerzo de toda una vida.

“Tenemos que empezar de cero”, relató con voz entrecortada una de las afectadas mientras removía escombros con la esperanza de rescatar algo de mercancía entre los restos calcinados.

El incendio, que redujo a cenizas al menos 35 puestos comerciales, avanzó rápidamente durante la madrugada, dejando pérdidas millonarias y a decenas de familias sin su principal fuente de ingresos.

“Se propagó demasiado rápido el fuego, no nos dio tiempo de sacar nada. Lo hemos perdido todo, desde la infraestructura hasta toda la mercancía. Lo que fue nuestro centro de trabajo hoy son escombros”, expresó otro comerciante afectado.

En el lugar funcionaban negocios de ropa, plásticos, medicinas, víveres, granos básicos y ferreterías. Incluso, parte de una pulpería también fue alcanzada por las llamas.

Uno de los locatarios, quien trabajaba en una ferretería, aseguró que el impacto económico es devastador. “Tenemos pérdidas bastante grandes, aquí estaba todo nuestro capital”, lamentó.

Según los testimonios, el fuego habría iniciado en un puesto donde se comercializaban medicamentos y rápidamente se extendió hacia otros locales y un hospedaje cercano donde había varias personas.

“Nosotros aquí mismo vivimos y solo buscamos la forma de salir”, relató otra afectada, recordando los momentos de angustia mientras escapaban del incendio junto a sus hijos.

Del hospedaje fueron rescatados varios menores de edad por miembros del Cuerpo de Bomberos, evitando una tragedia aún mayor, dijo la entrevistada por medios de comunicación.

A esta hora, muchas personas continúan recorriendo el área destruida buscando entre los restos algún objeto, herramienta o producto que pueda ser recuperado.

Los afectados hicieron un llamado urgente a la Alcaldía Municipal del Distrito Central y al Gobierno Central para que inicien de inmediato el retiro de escombros, labores de limpieza y apoyo económico que les permita reconstruir sus negocios.

“Este era nuestro medio de vida. Sin ayuda será muy difícil volver a levantarnos”, concluyeron los comerciantes mientras observaban impotentes lo que quedó del mercado Galindo.LB