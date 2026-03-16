Tenemos que buscar otros mecanismos para lo que se nos viene, dice ministro de Comunicaciones sobre aumento a combustibles

Tegucigalpa – El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, señaló este lunes que se debe buscar otras medidas para apalear los aumentos en el precio de los combustibles durante las próximas semanas.

Para esta semana, se registró un incremento de cuatro hasta diez lempiras en el precio de los combustibles en Honduras, no obstante, el gobierno decidió absorber la mitad del aumento en el diésel y gasolina regular.

Esta situación se debe al conflicto en el Medio Oriente, específicamente entre Israel y Estados Unidos contra Irán, sumado al cierre del estrecho de Ormuz donde sale el 20 % de la producción mundial del petróleo.

En ese sentido, Argueta prevé que esta situación en el Medio Oriente persistirá por unos meses más, por lo que obliga al gobierno a apoyar a que los bolsillos hondureños no sean afectados.

“Tenemos que buscar otros mecanismos para lo que se nos viene”, dijo Argueta a periodistas.

Advirtió que estas alzas provocarán aumento en el precio de la energía y la tarifa de transporte.

Comentó que se planea lanzar una campaña interinstitucional para que se pueda ahorrar de manera eficiente en estos servicios.

El funcionario indicó que el gobierno quiere ser responsable, pero no puede estar prometiendo situaciones que son imposibles de cumplir, y debe buscar otras medidas para que el impacto no sea fuerte para los hondureños.

Por otro lado, dijo que el gobierno sigue a la espera de la lista que remite la Comisión Liquidadora para hacer las cancelaciones laborales a empleados que no laboraban en algunas instituciones del Estado. AG