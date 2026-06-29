Tenemos muchas necesidades, tengo que enfocarme en los hondureños, dice Asfura sobre ayuda a Venezuela por terremotos

Tegucigalpa – “Hoy en Honduras tenemos muchas necesidades. Yo lamento mucho lo que le ha pasado al pueblo venezolano, que Dios los proteja y los cuide, pero que Dios me perdone no quiero verme egoísta, pero tengo que velar primero por cada hondureño. Estoy seguro que al pueblo venezolano le va a llegar mucha ayuda de otros países, hoy tengo que enfocarme en Honduras y en las necesidades de cada hondureño”, expresó el presidente Nasry Asfura consultado sobre si enviará ayuda a Venezuela tras los dos devastadores terremotos de la semana pasada.

– Pidió a los diputados apoyar las reformas del subsector energético y le deseó “lo mejor” al expresidente Juan Orlando Hernández.

El gobernante respondió así a la consulta de los periodistas que querían saber si el gobierno de Honduras enviaría ayuda a Venezuela como ha ocurrido con decenas de países que ya tienen presencia en el país sudamericano.

El coordinador residente y humanitario de la ONU para Venezuela, Gianluca Rampolla, explicó este lunes que la organización está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros tras los dos terremotos que azotaron Caracas.

Rampolla informó en la rueda de prensa del portavoz del secretario general de la ONU, donde intervino por videoconferencia, que 27 países han desplazado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, lo que supone más de 2.000 rescatistas y personal sobre el terreno, junto a 160 perros.

Caso Juan Orlando Hernández

El mandatario Asfura también se refirió escuetamente a lo expresado por el exgobernante Juan Orlando Hernández, quien anunció que la justicia de Honduras le suspendió la orden de captura.

“A él –se refiere al expresidente Juan Orlando Hernández– a su familia les deseo lo mejor… estar separado de la familia es un tema que a cualquiera de nosotros nos afectaría enormemente”, dijo el presidente Asfura.

Un juez natural admitió el escrito interpuesto por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) para suspender la orden de captura y se presente de manera voluntaria ante el juzgado.

La resolución suspende temporalmente la orden de captura del expresidente hondureño que está en Estados Unidos, pero que en Honduras es acusado por el caso Pandora II.

El exmandatario hondureño se encuentra en EEUU tras ser indultado de una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados al narcotráfico. JS