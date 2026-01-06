Tenemos 15 días para poder culminar con las apelaciones admitidas en el TJE: Mario Flores

Tegucigalpa – El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores, detalló este martes que solo cuentan con 15 días para solventar los recursos admitidos por el pleno.

Sostuvo que de los 97 recursos de apelación se están analizando si proceden o no e ir evacuando cada uno de ellos.

“A todos se les dará respuestas, no quedará ninguno sin resolver, pese a no tener el presupuesto requerido por parte del Congreso Nacional”, afirmó.

Reiteró que la inadmisibilidad en los recursos presentados por la abogada Karla Romero, representante del candidato presidencial del Partido Liberal Salvador Nasralla, no cumplieron con los requisitos legales establecidos.

«El recurso de apelación que debió interponer la abogada (Karla) Romero era contra la resolución de declaratoria publicada por el Consejo Nacional Electoral el 24 de diciembre», afirmó.

El presidente del TJE reiteró que el tribunal tiene hasta el 20 de enero para resolver estos recursos, ya que el 21 se celebrará la primera sesión preparatoria para elegir la junta directiva provisional del Congreso Nacional, y el 25 se instalará la junta directiva en propiedad, coincidiendo con los cambios en los gobiernos locales a nivel municipal. IR