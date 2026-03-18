Tenebrosa amenaza atribuida al Tren de Aragua contra los transportistas

Tegucigalpa – Transportistas y autoridades reaccionaron alarmadas al recibir un audio atribuido presuntamente de una celula de la estructura criminal “Tren de Aragua” que operan en la ciudad de Choloma en la que amenazan a ejecutar personas si no logran un acuerdo con las extorsiones que los transportistas deben pagar bajo la modalidad “impuesto de guerra”.

El empresario Elio Muñoz lamentó que las personas no quieren poner sus comercios ni trabajar en Choloma por las extorsiones que obligan a cerrar sus negocios.

Mientras que un agente de la Dipampco comentó que una unidad se trasladó a Choloma para conocer la información y constató que tanto motoristas y ayudantes se hacen pasar por miembros del «Tren de Aragua” para realizar los cobros de extorsión.

Más temprano, 90 unidades de transporte paralizaron sus labores por un plazo de 36 horas por este mensaje amenazante.

Seguidamente, agentes de la División Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) se apersonaron a las sedes de estas empresas de transporte para brindar protección.

Una persona anónima supuesto miembro del “Tren de Aragua” divulgó un audio exigiendo una reunión con los conductores y empresarios de transporte para llegar a un acuerdo, de lo contrario, matarían personas.

El «Tren de Aragua» es una poderosa organización criminal surgida en las cárceles de Venezuela que se extendió por todo el continente y es famosa por su alto grado de violencia y crueldad. Estados Unidos la definió como organización terrorista transnacional. PD