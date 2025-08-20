Temporal con fuertes vientos afecta viviendas y causa destrozos en Paraguay

Asunción- Un fuerte temporal con ráfagas de vientos que en algunos puntos alcanzaron los 90 kilómetros por hora causó destrozos en Paraguay con caídas de árboles y casas que se quedaron sin techos, informaron este miércoles fuentes castrenses y de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

El mal tiempo, que se extendió desde la tarde del martes hasta las primeras horas de este miércoles, afectó con mayor intensidad el noreste del país, en once localidades de los departamentos de Ñeembucú, San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú, declaró en la radio ABC Cardinal el titular de la DMH, Eduardo Mingo.

El funcionario aseguró que en sus estaciones de medición se registraron ráfagas de vientos entre 70 y 90 kilómetros por hora.

En Ñeembucú, al sur del país, personal militar de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) instalado en la capital de ese departamento, la ciudad de Pilar, tuvo que movilizarse hacia la localidad de San Juan debido a «los destrozos que ha causado el temporal», refirió en ABC Cardinal el jefe del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), general Abel Acuña.

Al menos una escuela y ocho casas resultaron afectadas por los vientos que provocaron la caída de árboles, detalló Acuña.

El temporal con lluvias, vientos y granizo también causó que varias viviendas y escuelas se quedaran sin techo en el departamento de San Pedro (norte), según reportó el canal Telefuturo.

En Concepción (norte), cerca de 200 casas y comercios perdieron sus techos, informó el canal GEN.

Igualmente, el titular de la DMH alertó que «es probable que haya otra vez tormentas con ventarrones, granizadas y bastantes lluvias sobre todo el día sábado» en todo el país.

Explicó que las temperaturas altas pronosticadas para este jueves y viernes chocarán con la entrada de un frente frío desde el sur, lo que podría provocar «eventos severos» el sábado. EFE/ir