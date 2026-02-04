Temperaturas mínimas de hasta 8 grados marcarán el clima este miércoles, según Copeco

Tegucigalpa- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del pronosticador Will Ochoa, informó que continúa la presencia de una masa de aire frío sobre el territorio hondureño, la cual estará generando condiciones frescas y mayormente secas en la mayor parte del país.
Ochoa explicó que, aunque predominará el ambiente estable, durante la tarde el viento del este y noreste transportará humedad desde el mar Caribe, provocando lluvias y lloviznas débiles y aisladas en zonas montañosas del norte, centro y oriente.
En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas bastante bajas, especialmente en departamentos del occidente y centro del país. Intibucá registrará la temperatura más baja con 8 grados, seguida de Francisco Morazán y Copán con 10 grados, y El Paraíso con 11 grados, lo que mantendrá un ambiente frío en horas de la madrugada y la noche.
Las temperaturas máximas y mínimas por departamento son las siguientes:
Atlántida: 24°C / 19°C
Choluteca: 34°C / 22°C
Colón: 25°C / 19°C
Comayagua: 26°C / 15°C
Copán: 30°C / 10°C
Cortés: 26°C / 16°C
Lempira: 24°C / 12°C
Ocotepeque: 23°C / 12°C
Olancho: 28°C / 15°C
Santa Bárbara: 25°C / 15°C
Valle: 34°C / 19°C
Yoro: 23°C / 13°C
El Paraíso: 24°C / 11°C
Francisco Morazán: 24°C / 10°C
Gracias a Dios: 26°C / 22°C
Intibucá: 18°C / 8°C
Islas de la Bahía: 27°C / 22°C
La Paz: 26°C / 13°C
En relación con las condiciones marítimas, Copeco indicó que el oleaje se mantendrá entre dos a cuatro pies en el litoral Caribe y de uno a tres pies en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación.
Finalmente, se informó que actualmente la fase de la luna es luna llena, con salida del sol a las 6:16 de la mañana y puesta a las 5:50 de la tarde. Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, especialmente en zonas altas donde el frío será más intenso.LB