Temperaturas mínimas de hasta 8 grados marcarán el clima este miércoles, según Copeco

Tegucigalpa- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del pronosticador Will Ochoa, informó que continúa la presencia de una masa de aire frío sobre el territorio hondureño, la cual estará generando condiciones frescas y mayormente secas en la mayor parte del país.

Ochoa explicó que, aunque predominará el ambiente estable, durante la tarde el viento del este y noreste transportará humedad desde el mar Caribe, provocando lluvias y lloviznas débiles y aisladas en zonas montañosas del norte, centro y oriente.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas bastante bajas, especialmente en departamentos del occidente y centro del país. Intibucá registrará la temperatura más baja con 8 grados, seguida de Francisco Morazán y Copán con 10 grados, y El Paraíso con 11 grados, lo que mantendrá un ambiente frío en horas de la madrugada y la noche.

Las temperaturas máximas y mínimas por departamento son las siguientes:

Atlántida: 24°C / 19°C

Choluteca: 34°C / 22°C

Colón: 25°C / 19°C

Comayagua: 26°C / 15°C

Copán: 30°C / 10°C

Cortés: 26°C / 16°C

Lempira: 24°C / 12°C

Ocotepeque: 23°C / 12°C

Olancho: 28°C / 15°C

Santa Bárbara: 25°C / 15°C

Valle: 34°C / 19°C

Yoro: 23°C / 13°C

El Paraíso: 24°C / 11°C

Francisco Morazán: 24°C / 10°C

Gracias a Dios: 26°C / 22°C

Intibucá: 18°C / 8°C

Islas de la Bahía: 27°C / 22°C

La Paz: 26°C / 13°C

En relación con las condiciones marítimas, Copeco indicó que el oleaje se mantendrá entre dos a cuatro pies en el litoral Caribe y de uno a tres pies en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación.

Finalmente, se informó que actualmente la fase de la luna es luna llena, con salida del sol a las 6:16 de la mañana y puesta a las 5:50 de la tarde. Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, especialmente en zonas altas donde el frío será más intenso.LB