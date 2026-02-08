Temperaturas frías para la noche del domingo en Honduras

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), pronosticó que para la mañana y noche del domingo habrá temperaturas frescas en el territorio hondureño.

Para las horas de la tarde se pronostica que el viento del norte y noreste estará produciendo lluvias débiles aisladas para el norte y áreas del oriente y occidente.

El oleaje en el litoral Caribe será de dos a cuatro pies, mientras que en el Golfo de Fonseca será de uno a tres.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 25 grados Celsius, 34 en Choluteca, 27 en Colón, 25 en Comayagua, 21 en Copán, 24 en Cortés, 23 en El Paraíso, 26 en Gracias a Dios y 16 en Intibucá.

Asimismo, en Francisco Morazán se prevé temperatura de 23 grados Celsius, 25 en Islas de la Bahía, 24 en La Paz, 23 en Lempira, 22 en Ocotepeque, 28 en Olancho, 26 en Santa Bárbara, 34 en Valle y 25 en Yoro. AG