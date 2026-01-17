Temperaturas frescas y condiciones cálidas prevalecerán en el país

Tegucigalpa- Temperaturas frescas por la noche y condiciones secas durante el día predominarán en la mayor parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico emitido este sábado por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

No obstante, debido al transporte de humedad desde el mar Caribe provocado por los vientos del este y noreste, se esperan lluvias débiles y aisladas en sectores de las regiones oriental, norte, noroccidental y central del país.

En cuanto a las condiciones astronómicas, la fase de la Luna será luna nueva.

El oleaje tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

El Sol saldrá a las 6:07 de la mañana y se ocultará a las 5:25 de la tarde, según el reporte oficial.

Temperaturas por regiones

Zona Sur: máxima de 37°C y mínima de 23°C

Zona Central: máxima de 31°C y mínima de 19°C

Zona Norte: máxima de 29°C y mínima de 23°C

Francisco Morazán (Tegucigalpa): máxima de 25°C y mínima de 13°C

Zona Insular: máxima de 29°C y mínima de 24°C

Zona Occidental: máxima de 29°C y mínima de 11°C

Zona Oriental: máxima de 30°C y mínima de 19°C

El pronóstico fue brindado por José Pavon, pronosticador de Cenaos–Copeco, quien reiteró que, pese al predominio del clima seco, podrían registrarse precipitaciones ligeras de manera aislada en algunas zonas del país. IR