Temperaturas frescas para este sábado en Honduras

Tegucigalpa – Para este sábado, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), pronosticó temperaturas frescas en el territorio hondureño.

Estas condiciones climáticas se deben a la influencia de la masa de aire frío en el país.



Para las regiones del norte y noroccidente del país se prevé precipitaciones débiles.



Mientras que en las regiones del suroccidente, sur y áreas del centro prevalecerá las condiciones secas con la presencia de vientos acelerados.



El oleaje en el litoral Caribe será de dos a cuatro pies, y de uno a tres en el Golfo de Fonseca.



La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 23 grados Celsius, 33 en Choluteca, 24 en Colón y Comayagua, 16 en Copán, 23 en Cortés, 22 en El Paraíso y 26 en Gracias a Dios.



Asimismo, en Francisco Morazán se pronostica temperatura de 22 grados Celsius, 25 en Islas de la Bahía, 15 en Intibucá, 24 en La Paz, 19 en Lempira, 22 en Ocotepeque, 26 en Olancho, 22 en Santa Bárbara, 32 en Valle y 21 en Yoro.