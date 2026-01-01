Temperaturas frescas con lluvias moderadas y dispersas para inicio de Año Nuevo en Honduras

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenos) pronosticó para este miércoles, inicio de Año Nuevo, temperaturas frescas con lluvias moderadas y dispersas en la mayor parte del territorio hondureño.

Para la zona norte se pronostica precipitaciones de moderada intensidad, lluvias y lloviznas débiles y dispersas en las zonas centro y oriente acompañadas de temperaturas frescas durante las horas de la tarde.

Estas condiciones climáticas son generadas por la continuación de la influencia de una masa de aire frío sobre el territorio lo que mantiene viento fresco del norte y noreste.

El oleaje en el litoral Caribe será de dos a cuatro pies, mientras que en el Golfo de Fonseca será de uno a tres.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 23 grados Celsius, 36 en Choluteca, 23 en Colón, 22 en Comayaguia, 21 en Copán, 24 en Cortés, 22 en El Paraíso, 26 en Gracias a Dios y 25 en Islas de la Bahía.

Mientras que en Francisco Morazán la temperatura será de 21 grados, 18 en Intibucá, 24 en La Paz, 22 en Lempira, 22 en Ocotepeque, 24 en Santa Bárbara, 26 en Olancho, 36 en Valle y 19 en Yoro. AG