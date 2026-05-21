Temperaturas deterioran rápidamente hortalizas en Siguatepeque

Tegucigalpa- Las elevadas temperaturas que afectan la zona central del país comienzan a impactar también al sector agrícola, especialmente a los productores de hortalizas en Siguatepeque, quienes reportan pérdidas de producto y caída en las ventas.

Los agricultores explicaron que, aunque todavía existe abastecimiento, el intenso calor está deteriorando rápidamente varios cultivos perecederos.

Entre los productos más afectados están las habichuelas, el repollo, la lechuga y distintos tipos de chile, los cuales duran apenas uno o dos días antes de dañarse.

El clima seco también ha provocado la aparición de plagas que causa la acelerada reducción de la productividad de algunas siembras.

Los productores esperan que la llegada de las lluvias permita mejorar las condiciones de cultivo y reducir las pérdidas que actualmente enfrenta el sector agrícola en gran parte de la nación. AD