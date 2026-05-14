Temperaturas de hasta 42 grados marcarán este jueves en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias informó que este jueves prevalecerán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas elevadas que alcanzarán hasta los 42 grados centígrados en los departamentos de Valle y Choluteca.

El pronóstico establece que, durante horas de la tarde, la formación de una vaguada en niveles altos de la atmósfera generará aumento de nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica aislada en regiones del oriente, sectores del norte, centro y sur del país.

El pronosticador de turno Will Ochoa indicaron que el oleaje se mantendrá de uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el océano Pacífico.

Además, la fase lunar corresponde a cuarto menguante.

La salida del sol se registró a las 6:10 de la mañana y la puesta será a las 5:55 de la tarde.

Entre las temperaturas más altas pronosticadas destacan:

Valle y Choluteca con máximas de 42 grados.

Olancho, Santa Bárbara, Yoro y Cortés con máximas de 35 grados.

Comayagua alcanzará los 34 grados.

Gracias a Dios, La Paz, Lempira y Colón reportarán máximas de 33 grados.

En zonas de clima más fresco, Intibucá registrará una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 8, mientras Francisco Morazán tendrá una máxima de 31 y mínima de 20 grados.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante las altas temperaturas que afectan gran parte del país.LB