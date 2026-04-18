Temperaturas cálidas y poca probabilidad de lluvia para este sábado

Tegucigalpa – Un clima estable con pocas probabilidades de lluvias se esperan para este sábado en el territorio hondureño, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), adscrito a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

El pronosticador de turno del Cenaos, Jairo García, detalló que para este día no existirán variables en las condiciones meteorológicas.

Predominan las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional. El transporte de humedad desde el mar Caribe y por la tarde la brisa de océano Pacífico producirá lluvias y chubascos débiles aislados en el sur occidente, sur y áreas del centro; precipitaciones débiles aisladas se observarán en el oriente del país, detalló

El pronóstico 🌧️ del tiempo para este sábado 18.04.2026. en Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/BRzUAnB4yt — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 18, 2026

Explicó que durante el día se presentarán temperaturas frescas y pocas probabilidades de lluvias y chubascos.

Señaló, que las regiones en las que se podrían presentar lluvias y chubascos se suscitarán de forma débiles.

En ese sentido, reiteró un día cálido en todo el territorio nacional.

Durante la mañana, -dijo- existirán temperaturas bajas y durante el mediodía aumentarán progresivamente hasta en horas de la tarde y noche donde volverán a descender.

En resumen, se pronostica un sábado cálido propicio para actividades al aire libre y la faena en el mar. (RO)