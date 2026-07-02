Temperaturas cálidas y onda tropical dejará lluvias dispersas en el norte y centro del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este jueves prevalecerán condiciones mayormente secas en gran parte del territorio hondureño durante las primeras horas del día; sin embargo, por la tarde se prevé el ingreso de una onda tropical de corta amplitud y el flujo de humedad proveniente del mar Caribe, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias y chubascos.

El pronosticador de turno de Copeco, Jorge Castellanos, explicó que las precipitaciones serán débiles y dispersas, con acumulados localmente moderados en sectores montañosos de las regiones norte y noroccidental, mientras que en las regiones oriental y central se esperan lluvias de menor intensidad.

En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre dos y cuatro pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en la región sur, donde el termómetro alcanzará los 39 grados Celsius, con una mínima de 28 grados. En Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 21.

Por regiones, las temperaturas serán las siguientes: oriente, máxima de 34 y mínima de 23 grados; occidente, máxima de 33 y mínima de 17; norte, máxima de 34 y mínima de 28; centro, máxima de 34 y mínima de 23; e insular, máxima de 32 y mínima de 27 grados.

Copeco también indicó que el país se encuentra bajo la fase de luna llena. La salida del sol está prevista para las 5:24 de la mañana y la puesta para las 6:21 de la tarde.LB