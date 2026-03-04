Temperaturas cálidas y lluvias en gran parte del país por ingreso de humedad desde el Caribe

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que el viento acelerado del este estará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, generando condiciones inestables este día en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronosticador de turno, Jairo García, se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados en las regiones norte y oriental, mientras que en el centro y occidente se registrarán precipitaciones débiles.

Asimismo, se indicó que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura, condiciones consideradas normales para la navegación.

COPECO detalló además que el país se encuentra bajo la fase de luna llena. La salida del sol se registró a las 6:03 de la mañana y la puesta del sol será a las 5:58 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Lempira: Máxima 29°C / Mínima 18°C

Ocotepeque: Máxima 30°C / Mínima 18°C

Olancho: Máxima 31°C / Mínima 18°C

Santa Bárbara: Máxima 31°C / Mínima 22°C

Valle: Máxima 36°C / Mínima 26°C

Yoro: Máxima 29°C / Mínima 17°C

El Paraíso: Máxima 28°C / Mínima 18°C

Francisco Morazán: Máxima 29°C / Mínima 17°C

Gracias a Dios: Máxima 28°C / Mínima 25°C

Intibucá: Máxima 23°C / Mínima 14°C

Islas de la Bahía: Máxima 28°C / Mínima 25°C

La Paz: Máxima 31°C / Mínima 18°C

Atlántida: Máxima 29°C / Mínima 20°C

Choluteca: Máxima 37°C / Mínima 27°C

Colón: Máxima 29°C / Mínima 24°C

Comayagua: Máxima 31°C / Mínima 18°C

Copán: Máxima 29°C / Mínima 18°C

Cortés: Máxima 31°C / Mínima 21°C

A la población se le recomienda mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante las lluvias, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones.LB