Temperaturas cálidas y lluvias aisladas para el suroccidente de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este día se mantendrán las condiciones generalmente secas y cálidas sobre la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde, el transporte de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe favorecerá la formación de lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica aislada en la región suroccidental del país.

Asimismo, se esperan precipitaciones débiles y aisladas en sectores de las regiones sur y oriental.

El pronosticador de turno, Will Ochoa, detalló que la fase lunar corresponde a luna llena. En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura.

La salida del sol está prevista para las 5:20 de la mañana y la puesta para las 6:15 de la tarde.

Temperaturas máximas y mínimas por departamento:

Lempira: máxima 31°C, mínima 23°C.

Ocotepeque: máxima 29°C, mínima 20°C.

Olancho: máxima 34°C, mínima 24°C.

Santa Bárbara: máxima 35°C, mínima 24°C.

Valle: máxima 37°C, mínima 24°C.

Yoro: máxima 32°C, mínima 22°C.

El Paraíso: máxima 32°C, mínima 20°C.

Francisco Morazán: máxima 31°C, mínima 21°C.

Gracias a Dios: máxima 33°C, mínima 27°C.

Intibucá: máxima 25°C, mínima 15°C.

Islas de la Bahía: máxima 31°C, mínima 28°C.

La Paz: máxima 34°C, mínima 22°C.

Atlántida: máxima 32°C, mínima 25°C.

Choluteca: máxima 38°C, mínima 26°C.

Colón: máxima 34°C, mínima 28°C.

Comayagua: máxima 34°C, mínima 23°C.

Copán: máxima 32°C, mínima 20°C.

Cortés: máxima 35°C, mínima 26°C.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en Choluteca con 38 grados y en Valle con 37 grados, mientras que las más frescas se esperan en Intibucá.LB