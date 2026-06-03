Temperaturas cálidas y lluvias aisladas para el suroccidente de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este día se mantendrán las condiciones generalmente secas y cálidas sobre la mayor parte del territorio nacional.
Sin embargo, durante la tarde, el transporte de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe favorecerá la formación de lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica aislada en la región suroccidental del país.
Asimismo, se esperan precipitaciones débiles y aisladas en sectores de las regiones sur y oriental.
El pronosticador de turno, Will Ochoa, detalló que la fase lunar corresponde a luna llena. En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura.
La salida del sol está prevista para las 5:20 de la mañana y la puesta para las 6:15 de la tarde.
Temperaturas máximas y mínimas por departamento:
Lempira: máxima 31°C, mínima 23°C.
Ocotepeque: máxima 29°C, mínima 20°C.
Olancho: máxima 34°C, mínima 24°C.
Santa Bárbara: máxima 35°C, mínima 24°C.
Valle: máxima 37°C, mínima 24°C.
Yoro: máxima 32°C, mínima 22°C.
El Paraíso: máxima 32°C, mínima 20°C.
Francisco Morazán: máxima 31°C, mínima 21°C.
Gracias a Dios: máxima 33°C, mínima 27°C.
Intibucá: máxima 25°C, mínima 15°C.
Islas de la Bahía: máxima 31°C, mínima 28°C.
La Paz: máxima 34°C, mínima 22°C.
Atlántida: máxima 32°C, mínima 25°C.
Choluteca: máxima 38°C, mínima 26°C.
Colón: máxima 34°C, mínima 28°C.
Comayagua: máxima 34°C, mínima 23°C.
Copán: máxima 32°C, mínima 20°C.
Cortés: máxima 35°C, mínima 26°C.
Las temperaturas más elevadas se registrarán en Choluteca con 38 grados y en Valle con 37 grados, mientras que las más frescas se esperan en Intibucá.LB