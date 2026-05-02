Temperaturas cálidas prevalecerán este sábado pero no se descartan posibilidades de lluvias

Tegucigalpa – Según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las temperaturas cálidas prevalecerán durante el día, pero durante la tarde y noche se podrían presentar precipitaciones en varias zonas del país.

Así lo indicó el pronosticador de turno, Jeffrey Flores, quien detalló que las precipitaciones se podrían presentar en las regiones suroccidental, sur y sectores montañosos del centro.

Pronóstico ⛈️ del tiempo para este sábado 02.05.2026. en Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/SiUWHAOFrz — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 2, 2026

No obstante, durante el día prevalecen las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país, aseguró.

Por la tarde la brisa del Pacífico y el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, generarán lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos sobre las regiones suroccidental, sur y sectores montañosos del centro, explicó.

Los oleajes serán de dos a cuatro pies de altura en el Litoral Caribe y de uno a tres pies de altura en el Golfo de Fonseca.

En orden, exhortó a tomar las medidas preventivas correspondientes. (RO)