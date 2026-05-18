Temperaturas cálidas prevalecerán este lunes en todo el país

Tegucigalpa – Según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las temperaturas cálidas prevalecerán durante el día, pero durante la tarde y noche se podrían presentar precipitaciones en varias zonas del país.

Así lo indicó el pronosticador de turno, Jorge Castellanos, quien detalló que las posibilidades de lluvias son mínimas.

Prevalecen las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país. Por la tarde el viento del este transportará humedad desde el mar Caribe y la brisa del Pacífico estarán generando lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre las regiones oriental y suroccidental, detalló.

Continúa la presencia de humo durante el día, agregó.

Los oleajes serán de uno a tres pies de altura en el Litoral Caribe y de uno a tres pies de altura en el Golfo de Fonseca. IR