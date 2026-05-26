Temperaturas cálidas, humo y lluvias débiles en varias regiones del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Copeco, informó que para este martes se mantendrán las condiciones mayormente secas sobre el territorio hondureño; sin embargo, durante horas de la tarde podrían registrarse lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores de las regiones occidental, sur y oriental del país.

-Temperaturas alcanzarán hasta los 42 grados en Choluteca y Valle.

El pronosticador de turno, Luis Fonseca, explicó que estas precipitaciones serán generadas por el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico.

Asimismo, las autoridades advirtieron que continuarán las altas temperaturas en gran parte del país, acompañadas por la presencia de humo, condición que afecta la calidad del aire en diferentes zonas del territorio nacional.

Copeco detalló que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre los dos y cuatro pies de altura.

La fase de la luna corresponde a cuarto creciente. Además, se informó que la salida del sol fue a las 5:20 de la mañana y la puesta del sol será a las 6:12 de la tarde.

Detalle de las temperaturas por departamento

Lempira: máxima de 32 grados y mínima de 20.

Ocotepeque: máxima de 32 y mínima de 20.

Olancho: máxima de 35 y mínima de 20.

Santa Bárbara: máxima de 35 y mínima de 22.

Valle: máxima de 41 y mínima de 20.

Yoro: máxima de 33 y mínima de 20.

Atlántida: máxima de 32 y mínima de 25.

Choluteca: máxima de 42 y mínima de 26.

Colón: máxima de 34 y mínima de 24.

Comayagua: máxima de 34 y mínima de 22.

Copán: máxima de 31 y mínima de 20.

Cortés: máxima de 36 y mínima de 26.

El Paraíso: máxima de 32 y mínima de 18.

Francisco Morazán: máxima de 32 y mínima de 18.

Gracias a Dios: máxima de 33 y mínima de 26.

Intibucá: máxima de 26 y mínima de 14.

Islas de la Bahía: máxima de 32 y mínima de 27.

La Paz: máxima de 33 y mínima de 22.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, particularmente con agua, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante la presencia de humo y las elevadas temperaturas que afectan varias regiones del país.LB