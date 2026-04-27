Temperaturas calidas en todo el país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (COPECO) informó que este lunes predominarán condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas cálidas que marcarán la jornada, especialmente en la zona norte, donde se registran los valores más altos.

-Calor alcanzará los 38 grados en Cortés mientras se prevén lluvias débiles en algunas regiones del país.

El pronosticador José Pavón detalló que, aunque el clima será mayormente estable, por la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados en regiones del suroccidente y sur, provocados por la brisa del Pacífico. Asimismo, se prevén precipitaciones leves y aisladas en zonas montañosas del centro del país.

Departamentos con mayor calor

Las temperaturas más elevadas se registrarán en: Cortés con una máxima de 38°C, Choluteca, Valle, Santa Bárbara y El Paraíso alcanzando hasta 36°C y Comayagua con 34°C.

Con estas temperaturas altas se confirma un ambiente caluroso en horas de la tarde, principalmente en el norte y sur del país.

El pronóstico completo detalla: Atlántida: 31°C / 24°C

Colón: 31°C / 24°C

Comayagua: 34°C / 22°C

Copán: 32°C / 20°C

Cortés: 38°C / 24°C

Choluteca: 36°C / 24°C

El Paraíso: 31°C / 20°C

Francisco Morazán: 30°C / 18°C

Gracias a Dios: 32°C / 26°C

Intibucá: 24°C / 16°C (la más fresca del país)

Islas de la Bahía: 31°C / 26°C

La Paz: 32°C / 20°C

Lempira: 32°C / 20°C

Ocotepeque: 31°C / 18°C

Olancho: 36°C / 20°C

Santa Bárbara: 36°C / 22°C

Valle: 36°C / 24°C

Yoro: 32°C / 20°C

Asimismo, COPECO indicó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Además, el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente.

El sol salió a las 5:29 de la mañana y se pondrá a las 6:04 de la tarde.

En términos generales, Honduras vivirá un día de altas temperaturas con lluvias puntuales en el sur y suroccidente, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones ante el calor y mantenerse hidratados.LB