Temperaturas cálidas con lluvias débiles dispersas en varias regiones

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que para este día prevalecerán condiciones mayormente secas en gran parte del territorio hondureño.

Sin embargo, se esperan cambios en el clima debido al ingreso de humedad.

De acuerdo con el pronóstico del meteorólogo de turno, José Pavón, el viento del noreste transportará humedad desde el mar Caribe hacia el país, lo que generará lluvias y chubascos débiles y dispersos, principalmente en las regiones del norte y occidente. Asimismo, se prevén precipitaciones débiles y muy aisladas en sectores montañosos del centro y oriente.

COPECO también indicó que Honduras se encuentra bajo la fase de luna llena, mientras que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies.

En cuanto a las condiciones astronómicas, la salida del sol será a las 5:40 de la mañana y la puesta a las 6:01 de la tarde.

Temperaturas por departamentos:

Lempira: máxima de 28°C, mínima de 18°C

Ocotepeque: máxima de 29°C, mínima de 18°C

Olancho: máxima de 32°C, mínima de 20°C

Santa Bárbara: máxima de 31°C, mínima de 20°C

Valle: máxima de 38°C, mínima de 26°C

Yoro: máxima de 30°C, mínima de 18°C

El Paraíso: máxima de 31°C, mínima de 18°C

Francisco Morazán: máxima de 29°C, mínima de 18°C

Gracias a Dios: máxima de 30°C, mínima de 25°C

Intibucá: máxima de 23°C, mínima de 12°C

Islas de la Bahía: máxima de 30°C, mínima de 25°C

La Paz: máxima de 31°C, mínima de 21°C

Atlántida: máxima de 30°C, mínima de 22°C

Choluteca: máxima de 38°C, mínima de 26°C

Colón: máxima de 30°C, mínima de 22°C

Comayagua: máxima de 30°C, mínima de 20°C

Copán: máxima de 28°C, mínima de 16°C

Cortés: máxima de 31°C, mínima de 22°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.LB