Temperaturas altas dominan en el territorio nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informa que hoy predominarán condiciones secas y cálidas en todo el territorio nacional.

Según los pronósticos Jairo García, por la tarde el viento del este trasladará humedad desde el mar Caribe, lo que podría generar lluvias débiles aisladas en zonas del oriente, norte y, de forma muy aislada, en el centro del país.

Datos relevantes del día

Fase lunar: luna llena

Altura de las olas en el Caribe y Golfo de Fonseca: entre 1 y 3 pies

Salida del sol: 6:00 am

Puesta del sol: 5:58 pm

Temperaturas por departamentos (máximas y mínimas)

El Paraíso: máxima 29°C / mínima 18°C

Francisco Morazán: máxima 30°C / mínima 18°C

Gracias a Dios: máxima 30°C / mínima 25°C

Intibucá: máxima 25°C / mínima 13°C

La Bahía: máxima 29°C / mínima 26°C

La Paz: máxima 33°C / mínima 18°C

Atlántida: máxima 30°C / mínima 21°C

Choluteca: máxima 40°C / mínima 27°C

Colón: máxima 30°C / mínima 24°C

Comayagua: máxima 33°C / mínima 18°C

Copán: máxima 28°C / mínima 18°C

Cortés: máxima 32°C / mínima 23°C

Lempira: máxima 30°C / mínima 18°C

Occidente (Coatepeque): máxima 30°C / mínima 18°C

El Ancho: máxima 32°C / mínima 21°C

Santa Bárbara: máxima 32°C / mínima 23°C

Valle: máxima 38°C / mínima 26°C

Yoro: máxima 30°C / mínima 18°C

Se mantiene la recomendación de cuidar a la población ante el calor extremo, especialmente durante las horas de mayor irradiación solar.

Ausencia de lluvias significativas en la mayor parte del territorio, con posibilidad de lluvias aisladas en sectores del oriente, norte y, de forma muy aislada, en el centro durante la tarde.

Se recuerda hidratarse adecuadamente, evitar exposiciones prolongadas al sol y proteger a niños y personas vulnerables, ante altas temperaturas. LB