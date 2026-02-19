Temperaturas alcanzarán hasta los 39 grados en el sur mientras continúan condiciones secas en el país

Tegucigalpa- Las temperaturas más altas alcanzarán hasta los 39 grados Celsius en varias zonas del país, en medio de condiciones secas que continúan predominando sobre el territorio nacional, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

El meteorólogo de la institución, Mario Centeno, detalló que se mantendrán las condiciones estables, con ambiente fresco durante la madrugada y la noche, mientras que en horas de la tarde se registrarán temperaturas cálidas a muy calurosas, especialmente en el sur del país.

Las zonas más afectadas por el calor serán Choluteca y Valle, donde se prevén máximas de hasta 39 grados Celsius.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura, considerado dentro de los parámetros normales.

COPECO también informó que actualmente la fase lunar es luna nueva. Asimismo, la salida del sol se registró a las 6:11 de la mañana y la puesta fue a las 5:55 de la tarde.

Temperaturas por departamento:

Atlántida: máxima 30°C, mínima 19°C

Choluteca: máxima 39°C, mínima 25°C

Colón: máxima 30°C, mínima 20°C

Comayagua: máxima 32°C, mínima 15°C

Copán: máxima 30°C, mínima 16°C

Cortés: máxima 31°C, mínima 20°C

El Paraíso: máxima 28°C, mínima 16°C

Francisco Morazán: máxima 29°C, mínima 17°C

Gracias a Dios: máxima 31°C, mínima 25°C

Intibucá: máxima 25°C, mínima 11°C

Islas de la Bahía: máxima 30°C, mínima 25°C

La Paz: máxima 31°C, mínima 17°C

Lempira: máxima 30°C, mínima 15°C

Ocotepeque: máxima 31°C, mínima 16°C

Olancho: máxima 32°C, mínima 19°C

Santa Bárbara: máxima 31°C, mínima 20°C

Valle: máxima 39°C, mínima 25°C

Yoro: máxima 30°C, mínima 15°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación y tomar las medidas preventivas necesarias ante las altas temperaturas.LB