Televisión estatal continúa transmitiendo la campaña de candidata de Libre

Tegucigalpa – La candidata presidencial del oficialista partido Libre, Rixi Moncada, realizó hoy un conversatorio con los profesionales del derecho en San Pedro Sula, evento de larga duración que fue televisado directamente por el estatal Canal 8.

En la disertación la candidata del partido de gobierno reiteró sus puntos centrales de campaña como los ataques al sector privado hondureño, especialmente a los grandes grupos económicos y los reiterados a los que consideran 10 familias poderosas.

Con su clásico postura ofensiva, Moncada también la emprendió contra sus adversarios de los partidos Nacional y Liberal a quienes descalifica rutinariamente con el calificativo del Bipartidismo tradicional, que justo cuando los necesitan se ponen de acuerdo en el Congreso Nacional para sacar adelante los proyectos del gobierno o los del partido Libre, como cuando integraron la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

Ambas instituciones fueron integradas, pero al frente de las mismas colocaron a miembros del partido Libre.

Durante su exposición, la candidata contó con el despliegue del estatal Canal 8 que movilizó varias cámaras y personal para divulgar la campaña de la candidata presidencial de Libre. (PD).