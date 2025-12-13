Teletón abre jornada de amor con la meta de recaudar 77.5 millones de lempiras

Tegucigalpa – La jornada de 27 horas de amor de la Teletón Honduras 2025 dio inicio con pie derecho este viernes en la capital hondureña con la entrega del puente peatonal Rafael Ferrari y el donativo de 800 mil lempiras realizado por BAC Honduras.

Rafael Villeda, presidente de la Fundación Teletón, recordó el nacimiento de la fundación en 1987 bajo la visión de Rafael Ferrari, quien justamente hace siete falleció y relató como desde 1990, cuando se puso en operación los primeros tres centros de rehabilitación, esta obra de amor sigue ayudando.

La Teletón 2025 inició con la bendición del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien también dio la primera donación anónima.

Seguidamente el alcalde capitalino Jorge Aldana realizó la entrega del puente peatonal Rafael Ferrari hacia Teletón Miraflores y un donativo de 500 mil lempiras.

Una jornada de amor

Las instalaciones del Instituto San Miguel albergan nuevamente la jornada que inició a las 9:00 de la noche de este 12 de diciembre con la mirada puesta en recaudar 77.5 millones de lempiras.

La actividad comenzó con la participación de Julio César Núñez, Luz Madrid, Salvador Nasralla y Loren Mercadal como los presentadores de la primera jornada.

Radios, canales de televisión a nivel nacional se han enlazado a los canales de la corporación Televicentro para hacer que el mensaje de que la “Teletón somos.todos” llegue a todos los rincones del país.

La fiesta de amor contará con la participación de grandes artistas y actores internacionales, asimismo participarán reconocidos artistas nacionales que animarán durante las 27 horas que comprende la jornada. VC