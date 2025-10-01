Teletón 2025 se realizará el 12 y 13 de diciembre

Tegucigalpa – La Fundación Teletón Honduras realizó este martes el lanzamiento oficial de la trigésimoquinta edición de Teletón 2025, bajo el lema «Teletón es Servicio» y con la meta de recaudar 77.5 millones de lempiras.

El lanzamiento de la jornada de amor se realizó en el estudio televisivo Rosario Sagastume de Ferrari de Televicentro, en Tegucigalpa.

La actividad se realizará los días 12 y 13 de diciembre, con el apoyo de cientos de voluntarios que como cada año dicen presente a la jornada de amor.

Durante el lanzamiento, se presentaron historias de pacientes que reflejan como la solidaridad hace posible su recuperación. VC