Teletón 2025 recauda L. 78 millones 213 mil sobrepasando la meta gracias a la calidez de los hondureños

Tegucigalpa – La Teletón Honduras 2025, su edición número 38 en la historia, recaudó este sábado 78 millones 213 mil lempiras, rebasando la meta de 77.5 millones que se había planificado para el presente año.

Así lo informó el presidente de la Fundación Teletón, Rafael Villeda Ferrari, quien informó que con estos fondos recaudados se atenderá seis centros de rehabilitación que opera en todo el país.

Grupo Ficohsa realizó una donación de dos millones 130 mil 600 lempiras casi a las 10:00 de la noche que ayudó a que una vez más la Teletón recaude la meta para sus proyectos que realizará el próximo año.

De su parte, Diunsa realizó una donación de 600 mil lempiras, sumándose a la noble causa que cambia la vida de millones de hondureños.

Mientras que Supermercados La Colonia donó 600 mil lempiras, Grupo Flores proporcionó 350 mil lempiras, Banco de Occidente concedió dos millones 330 mil lempiras, BAC Credomatic entregó 800 mil lempiras, Cervecería Hondureña dio un millón de lempiras.

Por otro lado, la Fundación Teletón recolectó tres millones 089 mil 925 lempiras a través de las caravanas de colectas a nivel nacional.

El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, entregó una donación de 500 mil lempiras.

La Teletón es un legado de don José Rafael Ferrari, fallecido en diciembre de 2018, quien desde 1987 alimentó el sueño de sostener los Centros de Rehabilitación Integral Teletón (CRITs) para atender a miles de hondureños discapacitados.

La Fundación Teletón atiende centros de rehabilitación en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Catacamas, La Esperanza y Santa Rosa de Copán, en el centro, norte, sur, este y oeste de Honduras. AG